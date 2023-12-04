Семья расправилась с девушкой из-за танца

В Пакистане семья расправилась с 18-летней девушкой из-за танца с юношей

Семья расправилась с молодой жительницей Пакистана из-за танца с неким юношей. Об этом сообщает New9Live.

Это произошло после того, как в интернете распространился ролик, в котором 18-летняя девушка из провинции Хайбер-Пахтунхва танцует с неизвестным молодым человеком. На видео также была замечена подруга пострадавшей.

В полиции рассказали, что, когда ролик стал вирусным, племенной совет деревни, где жила девушка, вынес приговор ей и ее подруге. Вторую пакистанку удалось спасти правоохранителям. Молодой человек, с которым танцевала жертва, пока не найден.

Члены семьи, участвовавшие в расправе, арестованы. Подруга пострадавшей решила вернуться домой, и заявила, что угрозы для ее жизни нет. Трагическое происшествие вызвало широкий резонанс в Пакистане. Многие граждане потребовали, чтобы власти положили конец подобным расправам, которые, согласно старинным традициям, призваны защитить честь семьи.

Ранее житель Индии признался, что расправился с женой и дочерью при помощи королевской кобры ради компенсации в 800 тысяч рупий. Мужчина запустил змею в комнату родных, когда они спали.

