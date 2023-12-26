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15:25, 26 декабря 2023Бывший СССР

Белоруссия примет участие в модернизации инфраструктуры в Карабахе

Алиев подтвердил предложение Белоруссии модернизировать инфраструктуру Карабаха

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил предложение Белоруссии принять участие в строительстве и модернизации инфраструктуры Карабаха. Об этом стало известно после встречи азербайджанского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, главы двух стран обсудили предстоящий визит белорусского президента в Азербайджан. Алиев также подробно рассказал коллеге о сложившейся политической обстановке на Кавказе.

Также стало известно, что представители правительств республик подготовят план мероприятий по совместной работе государств на предстоящие годы. В частности, они будут касаться сфер промышленности, сельского хозяйства, строительства и военно-промышленного комплекса.

Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург 26 декабря для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств. Днем ранее в Россию прилетел глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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      Александр Курбатов
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