Белоруссия примет участие в модернизации инфраструктуры в Карабахе

Алиев подтвердил предложение Белоруссии модернизировать инфраструктуру Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил предложение Белоруссии принять участие в строительстве и модернизации инфраструктуры Карабаха. Об этом стало известно после встречи азербайджанского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, главы двух стран обсудили предстоящий визит белорусского президента в Азербайджан. Алиев также подробно рассказал коллеге о сложившейся политической обстановке на Кавказе.

Также стало известно, что представители правительств республик подготовят план мероприятий по совместной работе государств на предстоящие годы. В частности, они будут касаться сфер промышленности, сельского хозяйства, строительства и военно-промышленного комплекса.

Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург 26 декабря для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств. Днем ранее в Россию прилетел глава Белоруссии Александр Лукашенко.