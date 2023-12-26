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10:39, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

«Большая разница» вернется на Первый канал

Первый канал возвращает в эфире юмористическое шоу «Большая разница»

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Юмористическое шоу «Большая разница» вернется в эфир Первого канала. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница"», — говорится в сообщении телеканала. Первый выпуск россияне увидят 1 января в 18:30.

Вести новогодний выпуск будут актеры Сергей Бурунов и Нонна Гришаева. Сообщается, что в нем будут представлены пародии на фильмы и сериалы «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки» и другие. В качестве пародистов программы выступили Александр Олешко, Светлана Галка, Сергей Безруков, Роман Попов, Максим Лагашкин и другие.

«Большая разница» — юмористическое шоу, начавшее выходить на Первом канале 1 января 2008 года. В нем актеры пародировали известных личностей или показывали юмористические версии фильмов и сериалов. При этом часто в студию приглашали тех, на кого были сделаны пародии. Вели программу продюсер и актер Александр Цекало и, до 2012 года, актер Иван Ургант. В 2014 году шоу закрылось. По словам авторов, причиной тому стала нехватка творческих идей.

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      Мария Большакова
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