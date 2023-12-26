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09:21, 26 декабря 2023Из жизни

Мужчина бросил возлюбленную перед свадьбой из-за пола будущего ребенка

Китаец бросил невесту из Таиланда из-за того, что она забеременела девочкой

ФОто: Ömürden Cengiz / Unsplash

Житель Китая бросил невесту в Таиланде перед свадьбой и сбежал из страны, когда узнал, что она беременна девочкой. Об этом сообщает The Thaiger.

36-летняя женщина Нои познакомилась с 42-летним китайцем по рекомендации соседки. Та рассказала, что мужчина холост и приходится ей дальним родственником. В апреле Нои написала будущему жениху, и они начали общаться в сети. В июле они провели вместе неделю, когда мужчина приезжал в Таиланд.

Позже он привез из Китая семью, и предложил Нои выйти за него замуж. Пара договорилась жить вместе до свадьбы, при этом мужчина рассказывал возлюбленной, что очень хочет детей и ему все равно, какого пола они будут. Когда Нои забеременела, жених очень обрадовался и стал заботиться о ней еще лучше, чем раньше.

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Они назначили свадьбу на 9 сентября и начали приготовления. Мужчина попросил невесту оплатить церемонию и пообещал, что вернет деньги позже. Тайка согласилась и успела потратить около 100 тысяч батов (около 266 тысяч рублей).

Незадолго до свадьбы китаец снова улетел на родину по работе. В это время Нои узнала, что у нее будет девочка. Она написала об этом жениху. Мужчина сразу же сказал, что церемонию надо отложить, а потом оборвал с ней все контакты.

Нои попросила соседку связаться со сбежавшим женихом, но та отказалась. Тогда тайка поняла, что китаец бросил ее, так как хотел сына. Сейчас женщина обратилась в правозащитную организацию. Она хочет добиться, чтобы бывший возлюбленный выплачивал деньги на содержание дочери. Сотрудники организации занялись ее делом, однако подробностей пока не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Индии жених вернулся домой без невесты из-за приданого. Оказалось, что отец девушки не предоставил перед церемонией обещанное.

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      Никита Савин
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