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18:58, 26 декабря 2023Силовые структуры

Бывший замначальника Красноярской железной дороги пойдет под суд за взятку

Экс-замначальника Красноярской железной дороги предстанет перед судом за взятку

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывшему замначальника Красноярской железной дороги утвердили обвинительное заключение по делу о взятке. В ближайшее время экс-чиновник предстанет перед судом. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый получил от директора коммерческой организации взятку на сумму свыше 3,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров на выполнение работ с заинтересованными подрядными организациями. Не вся взятка была передана деньгами, часть чиновник получил в виде стройматериалов и электрооборудования.

Общая сумма договоров на выполнение работ должна была составить свыше 38 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Ранее в Челябинске мэра российского города Троицка отправили в СИЗО за взятку беговой дорожкой.

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      Владимир Седов
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