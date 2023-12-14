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17:00, 14 декабря 2023Силовые структуры

Российского мэра отправили в СИЗО за взятку беговой дорожкой

В Челябинске задержанного ФСБ мэра Троицка Виноградова арестовали на два месяца
Александр Виноградов

Александр Виноградов. Кадр: Троицкая Телерадиокомпания / YouTube

Центральный райсуд Челябинска арестовал мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает Ura.ru.

Виноградов пробудет под стражей два месяца, до 13 февраля. Мэр вину не признал и заявил, что его задержание связано с оправдательным приговором по предыдущему делу. В 2020 году Виноградова судили за превышение должностных полномочий при передаче комплекса теплоснабжения города в фирму, аффилированную к экс-губернатору.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали Виноградова 13 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 290 («Дача взятки»), 291 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, весной 2020 года глава города получил взятку в виде беговой дорожки от владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова. Бизнесмена также отправили в СИЗО до 13 февраля.

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      Илона Палей
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