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22:30, 26 декабря 2023Мир

Европейцев с 25 декабря обяжут оплачивать полную сумму визового сбора в Россию

МИД: европейцы с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в РФ

Фото: Pixabay

Граждане Европейского союза (ЕС) с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в Россию, об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва вслед за контрагентами переходит от использования ставок, указанных в международных договорах, к тарифам, установленным национальным законодательством.

«Отныне европейцы будут обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учетом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы», — пояснили в МИД.

Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые заморозили договора об упрощенной выдаче виз, а также о странах Евросоюза в целом.

В ведомстве уточнили, что российская сторона, в отличие от европейцев, продолжит частично придерживаться заключенных ранее соглашений в вопросе упрощенных процедур оформления виз и срока их действия для некоторых заявителей из Европы. Это коснется предпринимателей, иностранцев, участвующих в спортивной, культурной и научной деятельности, школьников и студентов, а также ряда других лиц.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льготного получения виз для граждан некоторых европейских стран. Закон приостанавливает действие отдельных положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз европейцам.

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      Марина Совина
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