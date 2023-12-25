Путин подписал закон о подорожании визы для желающих увидеть Россию европейцев

Путин подписал закон об отмене льготного получения виз для европейцев

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льготного получения виз для граждан некоторых европейских стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что закон приостанавливает действие отдельных положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз европейцам, желающим увидеть Россию. В частности, речь идет о гражданах стран Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Власти этих стран в одностороннем порядке полностью приостановили действие указанных договоров с Россией.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении визовых сборов для туристов из Европы. В пояснительной записке было указано, что в результате подорожания виз получится увеличить доходы от их выдачи в 2,8 раза.