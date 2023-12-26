Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 26 декабря 2023Силовые структуры

Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

МВД объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука
Николай Олещук (справа)

Николай Олещук (справа). Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

МВД объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука, сообщает Telegram-канал Shot.

Олещук разыскивается по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий») УК РФ.

По данным канала, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года он и другие представители военного руководства Украины совершили более ста ударов с воздуха с применение беспилотников самолетного типа по Москве, Московской области, Крыму, Севастополю, а также Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов страны.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

      Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

      Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли

      Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

      Премьера Италии назвали хоббитом-фашистом

      В Днепропетровской области произошли взрывы

      В России высказались о патриотизме соглашающихся на нейтральный статус атлетов

      Россияне под предлогом проверки газа попали в квартиру пенсионерки и обокрали ее

      Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости