Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

МВД объявило в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

МВД объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука, сообщает Telegram-канал Shot.

Олещук разыскивается по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий») УК РФ.

По данным канала, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года он и другие представители военного руководства Украины совершили более ста ударов с воздуха с применение беспилотников самолетного типа по Москве, Московской области, Крыму, Севастополю, а также Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов страны.