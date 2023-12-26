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10:05, 26 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали бесплатные парковки

Мэр Москвы Собянин: с 1 по 8 января парковки в столице будут бесплатными

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

C 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, мера распространится на все улицы — в том числе на те, где в обычные дни за один час нужно платить по 380 или 450 рублей. При этом платными останутся парковки со шлагбаумами — на них будут действовать стандартные тарифы, отметил Собянин.

Ранее мэр пообещал усеять Москву пляжами и бассейнами. Собянин рассказал, что московское правительство более десяти лет назад создало уникальную индустрию зимнего отдыха — катки с искусственным льдом, горки и лыжные трассы.

Теперь пришла пора создать индустрию летнего отдыха — ее основой станут общедоступные бассейны и пляжи в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки. Собянин в том числе анонсировал строительство в Москве двух бассейнов с подогревом на Москве-реке.

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      Нина Ташевская
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