На Западе указали на расширение конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: удары США по целям в Ираке расширяют конфликт на Ближнем Востоке

Удары США по целям в Ираке и нападения повстанцев-хуситов на корабли в Красном море расширяют конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация», — сказал бывший чиновник США Аарон Дэвид Миллер.

Отмечается, что число негосударственных группировок, а также непредсказуемость как израильских военных операций, так и потенциальных ответов Ирана затрудняют прогнозирование того, когда конкретные инциденты могут перерасти в более широкую эскалацию.

Ранее ВС США нанесли удары по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. В Минобороны США сообщили, что атака произошла по указанию американского лидера Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.