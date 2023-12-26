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08:53, 27 декабря 2023Мир

На Западе указали на расширение конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: удары США по целям в Ираке расширяют конфликт на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Удары США по целям в Ираке и нападения повстанцев-хуситов на корабли в Красном море расширяют конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация», — сказал бывший чиновник США Аарон Дэвид Миллер.

Отмечается, что число негосударственных группировок, а также непредсказуемость как израильских военных операций, так и потенциальных ответов Ирана затрудняют прогнозирование того, когда конкретные инциденты могут перерасти в более широкую эскалацию.

Ранее ВС США нанесли удары по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. В Минобороны США сообщили, что атака произошла по указанию американского лидера Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.

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      Семен Александров
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