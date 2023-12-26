Названо значение вызвавших спор между Россией и Ираном островов

Доцент МГУ Дунаева: Иран благодаря спорным островам контролирует трафик нефти

Иран благодаря островам Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, вызвавшим спор с Россией, контролирует весь трафик нефти в Ормузском проливе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки МГУ Елена Дунаева.

«Если держать в акватории одну подводную лодку, что и делает Иран, появляется возможность полностью контролировать все судоходство и процесс перевозки нефти на Запад и в Китай», — объяснила востоковед.

По ее словам, груженный нефтью танкер может пройти исключительно вблизи этих островов из-за того, что Ормузский пролив представляет собой мелководную и узкую акваторию.

«Сами по себе острова абсолютно крошечные, это каменистая пустыня, там ничего не растет, и местные жители не занимаются ничем, кроме рыбной ловли», — добавила Дунаева.

Ранее МИД Ирана выразил России решительный протест из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. Тегеран заявил о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран.