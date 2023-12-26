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15:51, 26 декабря 2023Среда обитания

Названы самые опасные новогодние развлечения

Пожарный Степанов: опасно использовать неисправные гирлянды и декоративные свечи
СюжетПожар в Москве:

Фото: Svetlana B / Unsplash

Самые опасные новогодние развлечения связаны с использованием неисправных гирлянд и декоративных свечей. Об этом заявил замначальника Пожарно-спасательного центра Москвы (ПСЦ) Сергей Степанов, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что большинство пожаров в столице происходит из-за праздничных забав и неосторожного обращения с огнем. Среди наиболее частых причин возгорания Степанов назвал оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды и неисправные световые приборы.

Чтобы обезопасить себя от последствий, специалист посоветовал обзавестись огнетушителем, изучить правила его применения и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, не стоит оставлять детей одних дома, если в помещении работают гирлянды, установлены свечи и другие источники огня.

Ранее россиянам назвали роковые ошибки при использовании гирлянды. Первая из них — покупать такое украшение в интернете. Чаще всего подобные товары оказываются некачественными и приводят к пожарам, считают эксперты.

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      Нина Ташевская
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