В России пожаловались на проблемы с раскрытием преступлений из-за санкций

Росфинмониторинг: зарубежная финразведка не желает сотрудничать с Россией

Росфинмониторинг столкнулся с нежеланием служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией. Западные санкции стали причиной, по которым ведомство сталкивается с проблемами при раскрытии преступлений, пожаловался замглавы службы Герман Негляд, его слова приводит РБК.

Из-за «молчаливых отказов» Росфинмониторинг не смог раскрыть аферу международной группы, от которой пострадали более 100 человек. Несмотря на неоднократные запросы, сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались.

«Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны», — пояснил Негляд.

В начале 2023 года членство России в Международной группе по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановили. Страну также пытались исключить из организации и внести в списки юрисдикций с высокими рисками обналичивания и отмывания денег. Сейчас в этом перечне находятся Иран, Мьянма и Северная Корея, а в сером списке — еще 23 государства, в том числе Турция, ЮАР и ОАЭ.

В декабре 2023-го Росфинмониторинг попал под санкции Евросоюза, а в октябре членство ведомства в группе «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки, было приостановлено.