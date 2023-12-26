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21:16, 26 декабря 2023Мир

В США назвали Одессу исторически русским городом

Экс-помощник главы Пентагона Фридман назвал Одессу исторически русским городом

Фото: Volokin Yevgeny / Reuters

Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман согласился с мнением президента России Владимира Путина, который назвал Одессу исторически русским городом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — заявил эксперт.

По его словам, гражданская война на Украине началась именно с обострения в Одессе, в которой начали массово истреблять мирных жителей, говорящих на русском языке.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет значительные территории, которые могут вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния. Он также предрек стране потерю Одессы в 2024 году.

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      Марина Совина
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