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21:01, 26 декабря 2023Бывший СССР

Партия Тимошенко отказалась голосовать за проект о мобилизации на Украине

Тимошенко: «Батькивщина» не будет голосовать за проект о мобилизации на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что партия отказывается голосовать в Верховной Раде за новый законопроект о мобилизации. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным», — заявила она, назвав его неконституционным.

По словам политика, страна нуждается в мобилизации, но эту проблему не решить подобными законами, в связи с чем партия не станет поддерживать данный законопроект.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал закон о мобилизации проигрышным для всех в стране. Он добавил, что принятие закона не решит проблем с существующей в стране системой рекрутинга.

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      Марина Совина
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