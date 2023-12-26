Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей

В США невинно осужденный добился компенсации в $11,7 млн за 16 лет в тюрьме

В США невиновный мужчина с психическим расстройством отсидел 16 лет за чужое преступление и добился крупнейшей компенсации в истории штата Индиана. Об этом сообщает Fox News.

Эндрю Ройер из города Элкхарт попал в тюрьму в 2005 году. Его обвиняли в расправе над 94-летней Хелен Сейлор, случившейся за три года до этого. Ройер признался в преступлении и был приговорен к 55 годам тюрьмы.

Спустя 15 лет его адвокатам удалось доказать, что он дал признательные показания под давлением. В 2021 году Ройер вышел на свободу и подал в суд на власти города и полицию. В декабре невинно осужденный заключил мировое соглашение с администрацией Элкхарта и некими «полицейскими в отставке» и получит 11,7 миллиона долларов (один миллиард рублей).

Суд установил, что следователи сфабриковали улики и воспользовались психическим расстройством обвиняемого, чтобы получить признание. Мужчину непрерывно допрашивали на протяжении двух суток, после чего он начал свидетельствовать против себя.

Прокуратура на протяжении года пыталась опротестовать это решение, но в итоге сдалась. В данный момент продолжаются процессы против нескольких должностных лиц округа Элкхарт, которые были причастны к осуждению Ройера.

«Теперь мне денег хватит до конца жизни. Постараюсь помочь семье, как смогу», — сказал он, выслушав решение суда.

Ранее сообщалось, что в США невиновный мужчина, который отсидел 27 лет в тюрьме за чужое преступление, потребовал от властей 50 миллионов долларов. Суд признал, что 46-летний Томас Малик был обвинен без достаточных оснований, а его дело провели со множеством нарушений.