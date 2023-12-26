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20:50, 26 декабря 2023Путешествия

Пассажирский самолет резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла

Самолет Aviana вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Пассажирский самолет латиноамериканской авиакомпании Aviana резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего во время полета лобового стекла. Об этом пишет портал WSVN.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, на рейсе из Майами в Никарагуа. Через некоторое время после вылета пилот сообщил о технической неисправности и решил вернуться в международный аэропорт Майами. По данным источника, всех пассажиров пересадили на другой борт, который продолжил путь в точку назначения.

Ранее у самолета авиакомпании American Airlines треснуло лобовое стекло во время взлета из-за столкновения с птицей. После этого пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета.

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      Марина Черняк
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