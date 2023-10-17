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10:03, 17 октября 2023Путешествия

У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло во время взлета

У самолета American Airlines треснуло лобовое стекло из-за столкновения с птицей

Фото: Unsplash

У самолета авиакомпании American Airlines треснуло лобовое стекло во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Майами (США) в Кингстон (Ямайка), в воскресенье, 15 октября. Отмечается, что сразу после взлета воздушное судно столкнулось с птицей.

В результате пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее в октябре летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Мале (Мальдивы) в Москву. Уточняется, что воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за подозрения на инсульт у 33-летней пассажирки.

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    Фариза Бацазова
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