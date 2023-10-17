У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло во время взлета
У самолета American Airlines треснуло лобовое стекло из-за столкновения с птицей
У самолета авиакомпании American Airlines треснуло лобовое стекло во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Майами (США) в Кингстон (Ямайка), в воскресенье, 15 октября. Отмечается, что сразу после взлета воздушное судно столкнулось с птицей.
В результате пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла благополучно.
Ранее в октябре летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Мале (Мальдивы) в Москву. Уточняется, что воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за подозрения на инсульт у 33-летней пассажирки.