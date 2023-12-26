Появились подробности о предложившей деньги на поминки семье бойца СВО чиновнице

По Ростовом чиновница предложила деньги подчиненных семье бойца СВО на поминки

В поселке Щепкин Ростовской области чиновница собрала с подчиненных 10 тысяч и предложила эти деньги семье бойца специальной военной операции (СВО) на проведение поминок. Такие подробности о россиянке появились у Telegram-канала Don Mash.

До этого мать военнослужащего рассказала, что о поминках в местном Доме культуры договорились заранее. По ее словам, в назначенный день замглавы администрации Щепкина Аксана Шуткина грубо вытолкала родных бойца якобы из-за того, что у них был алкоголь. Вместо ДК семье предложили кафе.

Чиновница свое участие в скандале отрицала. Женщина также уверяла, что помогла все организовать и даже покрыла расходы на 10 тысяч рублей.

Впоследствии мать военного разузнала, что эту сумму Шуткина собрала с подчиненных. Тогда она потребовала, чтобы чиновница вернула деньги. Россиянка подчеркнула, что такая помощь ее семье не нужна.

Еще раньше в Ростовской области сотрудники отеля «Амакс» отказались заселить возвращавшихся в зону проведения СВО военнослужащих из-за отсутствия у них паспортов.

