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11:33, 25 декабря 2023Россия

Российскую чиновницу обвинили в запрете проводить поминки по участнику СВО

Замглавы ростовского поселка обвинили в запрете проводить поминки по бойцу СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Родственники участника специальной военной операции (СВО) обвинили власти поселка Щепкин Ростовской области в запрете проводить поминки по военнослужащему в местном доме культуры (ДК). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Мать бойца рассказала, что о поминках в ДК договорились заранее. По ее словам, в назначенный день замглавы администрации Щепкина Аксана Шуткина грубо вытолкала родных военнослужащего якобы из-за того, что у них был алкоголь. Вместо дома культуры поминки предложили провести в кафе, добавила россиянка.

Шуткина отвергла обвинения родственников участника СВО и заявила, что их не выгоняли, а предложили помощь. «Оплатили кафе, чтобы это (поминки — прим. "Ленты.ру") не делали в здании ДК», — пояснила чиновница. Оплату кафе произвела администрация Щепкина, подчеркнула она.

Ранее в Ростовской области сотрудники отеля «Амакс» отказались заселить возвращавшихся в зону проведения СВО военнослужащих из-за отсутствия у них паспортов. Руководство гостиницы сослалось на постановление правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, исключений для военнослужащих в этом вопросе не предусмотрено. Несколькими днями до этого подобный случай произошел еще в одном ростовском отеле.

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      Алан Босиков
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