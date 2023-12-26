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02:32, 26 декабря 2023Бывший СССР

Политолог рассказал об обмане Киевом населения Украины

Политолог Бортник: Киев давал украинцам ложные данные о ходе конфликта

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Официальный Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта. Из-за этого граждане страны перестали адекватно воспринимать провалы и неудачи ВСУ, заявил в интервью с каналом Politeka украинский политолог Руслан Бортник.

«Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям», — отметил эксперт.

По его словам, до сих пор часть украинцев находится на информационном «допинге» и «люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию».

Политолог подчеркнул, что Киев находится в непростой ситуации. Так, украинцы получают позитивную информацию, которая не соответствует реальности. С другой стороны, раскрытие правды о провалах на фронте будет восприниматься негативно и сигнализировать о противоречиях.

Ранее ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен заявил, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности «под российскими знаменами». По его словам, Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину.

Он также подчеркнул, что речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Ветеран добавил, что на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину.

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