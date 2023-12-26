Стал известен новый хозяин дачи Пригожина в Геленджике

«Фонтанка»: новым владельцем усадьбы Пригожина стал экс-глава «Трансмашхолдинга»

Новым хозяином семейной усадьбы Евгения Пригожина в Геленджике стал бывший глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Такие выводы сделала «Фонтанка», основываясь на данных «Спарк-Интерфакс».

Право аренды на земли, где стоит поместье Пригожиных, оформлено на фирму «Турстатус» Павла Пригожина. Ее новым учредителем значится АО «Усадьба "Марьина Роща"» с выручкой в восемь миллионов рублей и убытком в 13 миллионов. На май 2022 года 40 процентами акций компании владел Бокарев. В марте того же года, как выяснили журналисты, фирма «Марьина Роща» получила заем на 156 миллионов рублей от «Трансмашхолдинга» — производителя вагонов для метрополитенов разных стран.

Помимо Бокарева, акционером «Марьиной Рощи» являлась компания «Макрон-СТ». Ее связывают с первым заместителем гендиректора ОАО «ОПК "Оборонпром"» Виктором Григорьевым. В числе совладельцев «Марьиной Рощи» газета также упоминает компанию «А-проперти инвест», принадлежащую миллиардеру и основателю Yota Альберту Авдоляну.

Состав акционеров на момент покупки «Турстатуса» известен не был: непубличное акционерное общество не обязано разглашать информацию о смене владельцев. Однако еще до сделки, как отмечает издание, «Марьина Роща» провела допэмиссию среди своих акционеров на сумму 3,7 миллиарда рублей.

Информация о продаже дачи Пригожиных появилась на открытой площадке бесплатных объявлений. Объект оценили в 150 миллионов рублей. На территории комплекса разместились 11 домов, два бассейна, вертолетная площадка и причал. К участку в четыре гектара примыкают два лесных надела, взятые в аренду у Геленджикского лесничества. Судя по финансовой отчетности «Турстатуса», содержание усадьбы обходилось фирме в 13 миллионов рублей.

Ранее стало известно имя нового гендиректора компании «Конкорд», принадлежавшей бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Ее возглавил частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок.