Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:31, 26 декабря 2023Среда обитания

Стал известен новый хозяин дачи Пригожина в Геленджике

«Фонтанка»: новым владельцем усадьбы Пригожина стал экс-глава «Трансмашхолдинга»
Андрей Бокарев

Андрей Бокарев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новым хозяином семейной усадьбы Евгения Пригожина в Геленджике стал бывший глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Такие выводы сделала «Фонтанка», основываясь на данных «Спарк-Интерфакс».

Право аренды на земли, где стоит поместье Пригожиных, оформлено на фирму «Турстатус» Павла Пригожина. Ее новым учредителем значится АО «Усадьба "Марьина Роща"» с выручкой в восемь миллионов рублей и убытком в 13 миллионов. На май 2022 года 40 процентами акций компании владел Бокарев. В марте того же года, как выяснили журналисты, фирма «Марьина Роща» получила заем на 156 миллионов рублей от «Трансмашхолдинга» — производителя вагонов для метрополитенов разных стран.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Сына Пригожина считают главным наследником основателя ЧВК «Вагнер». Что о нем известно и какой бизнес ему достанется?
Сына Пригожина считают главным наследником основателя ЧВК «Вагнер».Что о нем известно и какой бизнес ему достанется?
8 ноября 2023

Помимо Бокарева, акционером «Марьиной Рощи» являлась компания «Макрон-СТ». Ее связывают с первым заместителем гендиректора ОАО «ОПК "Оборонпром"» Виктором Григорьевым. В числе совладельцев «Марьиной Рощи» газета также упоминает компанию «А-проперти инвест», принадлежащую миллиардеру и основателю Yota Альберту Авдоляну.

Состав акционеров на момент покупки «Турстатуса» известен не был: непубличное акционерное общество не обязано разглашать информацию о смене владельцев. Однако еще до сделки, как отмечает издание, «Марьина Роща» провела допэмиссию среди своих акционеров на сумму 3,7 миллиарда рублей.

Информация о продаже дачи Пригожиных появилась на открытой площадке бесплатных объявлений. Объект оценили в 150 миллионов рублей. На территории комплекса разместились 11 домов, два бассейна, вертолетная площадка и причал. К участку в четыре гектара примыкают два лесных надела, взятые в аренду у Геленджикского лесничества. Судя по финансовой отчетности «Турстатуса», содержание усадьбы обходилось фирме в 13 миллионов рублей.

Ранее стало известно имя нового гендиректора компании «Конкорд», принадлежавшей бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Ее возглавил частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Стал известен новый хозяин дачи Пригожина в Геленджике

      Британский генерал спрогнозировал победу России на Украине

      В России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» для снарядов двух калибров

      В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами

      Группа Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев во время сделки

      В США назвали Одессу исторически русским городом

      Партия Тимошенко отказалась голосовать за проект о мобилизации на Украине

      В меню лидеров СНГ попали сельдь под шубой и пельмени с крабом

      Обвиняемому в поставках неэффективной защиты для Крымского моста запросили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости