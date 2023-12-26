Пришедший голым на вечеринку Ивлеевой рэпер раскрыл судьбу скандального носка

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) раскрыл судьбу носка, которым он прикрывал интимные места на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В суде рассмотрели апелляцию адвоката рэпера на его арест. Тогда музыкант признался, что, после того как он голым пришел в клуб «Мутабор», ему позвонили организаторы вечеринки. В ходе звонка они сообщили, что его ищет полиция и будет лучше, если он сам приедет на встречу с сотрудниками органов.

Кроме того, Vacio пообещал больше не устраивать подобные выходки. Исполнитель также признался, что подарил скандальный носок девушке, которая понравилась ему на вечеринке. В итоге суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом.

В среду, 20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

На артиста составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).