Раскрыта заинтересованность иранских элит в дестабилизации отношении с Россией

Доцент МГУ Дунаева: элиты Ирана заинтересованы в дестабилизации отношении с РФ

Часть иранского общества и элиты заинтересованы в дестабилизации отношений с Россией и налаживании контактов с западными странами. Такую тенденцию в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки МГУ Елена Дунаева.

«В Иране есть определенные силы, которые больше смотрят на Запад, и которые прямо заинтересованы в дестабилизации взаимоотношений с Россией, но не в их укреплении. И, естественно, это выливается в обсуждения на трибуне иранского парламента», — заявила Дунаева.

Как отметила востоковед, согласно последним социологическим опросам, «свыше 60 процентов иранского общества выступают против развития стратегических отношений с Россией». По ее словам, среди иранцев укоренилось мнение, что «экономически Россия всегда будет конкурентом Ирана».

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил «Ленте.ру», что дипломатический конфликт из-за спорных островов в Персидском заливе не повлияет на отношения между Ираном и Россией.