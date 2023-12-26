Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 26 декабря 2023Мир

Раскрыта заинтересованность иранских элит в дестабилизации отношении с Россией

Доцент МГУ Дунаева: элиты Ирана заинтересованы в дестабилизации отношении с РФ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Часть иранского общества и элиты заинтересованы в дестабилизации отношений с Россией и налаживании контактов с западными странами. Такую тенденцию в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки МГУ Елена Дунаева.

«В Иране есть определенные силы, которые больше смотрят на Запад, и которые прямо заинтересованы в дестабилизации взаимоотношений с Россией, но не в их укреплении. И, естественно, это выливается в обсуждения на трибуне иранского парламента», — заявила Дунаева.

Как отметила востоковед, согласно последним социологическим опросам, «свыше 60 процентов иранского общества выступают против развития стратегических отношений с Россией». По ее словам, среди иранцев укоренилось мнение, что «экономически Россия всегда будет конкурентом Ирана».

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил «Ленте.ру», что дипломатический конфликт из-за спорных островов в Персидском заливе не повлияет на отношения между Ираном и Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      В Севастополе предупредили о применении дымовой маскировки

      Токаев приехал на встречу с Путиным на Mercedes вместо Aurus

      Си Цзиньпин призвал препятствовать любым попыткам отделения Тайваня

      Шойгу объявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году. В чем она заключается?

      Спрос на новостройки в 2024 году спрогнозировали

      Раймонд Паулс вспомнил о шумных тусовках Пугачевой

      На Украине назвали закон о мобилизации проигрышным для всех в стране

      Единственный наземный КПП на границе России и Грузии закрыли на три дня

      Россиянам запретили писать письма Санта-Клаусу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости