Предсказано будущее отношений России и Ирана после протеста Тегерана к Москве

Востоковед Тарасов: протест Ирана к России не повлияет на отношения двух стран

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов описал будущее отношений России и Ирана после того, как Тегеран выразил протест из-за действий Москвы. В беседе с «Лентой.ру» востоковед выразил уверенность в том, что дипломатический конфликт не повлияет на отношения двух стран.

Ранее МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя — временного поверенного — из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенным в Персидском заливе. Иранская сторона заявила, что в ходе шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление, призывающее к мирному решению конфликта между Ираном и ОАЭ.

«Это не первый подобный протест, который Иран выражает. Видимо, Москве пока не удается выдержать нейтральную форму выражения своего отношения. Тем не менее в телефонных переговорах между Россией и Ираном Россия занимает нейтральную позицию», — сказал специалист.

Тарасов заметил, что сложившаяся в Персидском заливе ситуация ставит Россию в затруднительное положение, однако подчеркнул, что Москве и Тегерану удастся найти компромисс.

Не думаю, что это значительный конфликт, который окажет серьезное воздействие на развитие российско-иранских отношений. Стороны найдут компромиссный подход, тем более, сейчас готовится документ о зоне свободной торговли с Ираном. В любом случае, эта ситуация ставит нас в сложное положение, иногда вынуждает нас маневрировать и не всегда удачно Станислав Тарасов политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Иран второй раз за год вызывает посла России из-за заявления о спорных островах. Первый раз это случилось в июле 2023-го. Тогда представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны» и потребовали «исправить позицию России» по данному вопросу.

Острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор о принадлежности островов.