Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 25 декабря 2023Мир

Предсказано будущее отношений России и Ирана после протеста Тегерана к Москве

Востоковед Тарасов: протест Ирана к России не повлияет на отношения двух стран
СюжетПротесты в Москве

Фото: Vahid Salemi / AP

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов описал будущее отношений России и Ирана после того, как Тегеран выразил протест из-за действий Москвы. В беседе с «Лентой.ру» востоковед выразил уверенность в том, что дипломатический конфликт не повлияет на отношения двух стран.

Ранее МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя — временного поверенного — из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенным в Персидском заливе. Иранская сторона заявила, что в ходе шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление, призывающее к мирному решению конфликта между Ираном и ОАЭ.

«Это не первый подобный протест, который Иран выражает. Видимо, Москве пока не удается выдержать нейтральную форму выражения своего отношения. Тем не менее в телефонных переговорах между Россией и Ираном Россия занимает нейтральную позицию», — сказал специалист.

Тарасов заметил, что сложившаяся в Персидском заливе ситуация ставит Россию в затруднительное положение, однако подчеркнул, что Москве и Тегерану удастся найти компромисс.

Не думаю, что это значительный конфликт, который окажет серьезное воздействие на развитие российско-иранских отношений. Стороны найдут компромиссный подход, тем более, сейчас готовится документ о зоне свободной торговли с Ираном. В любом случае, эта ситуация ставит нас в сложное положение, иногда вынуждает нас маневрировать и не всегда удачно

Станислав Тарасовполитолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Иран второй раз за год вызывает посла России из-за заявления о спорных островах. Первый раз это случилось в июле 2023-го. Тогда представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны» и потребовали «исправить позицию России» по данному вопросу.

Острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор о принадлежности островов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции и как властям помогла Россия?

      В Великобритании украинских беженцев стали чаще обманывать с визами

      Россиянам станут доступны удобные перелеты в популярные пляжные страны

      Сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

      Путин разрешил поднять флаги на трех кораблях Военно-морского флота

      Крымский мост перекрыли для автомобилей

      Россиянам рассказали о ценах на красную икру

      Полковник назвал главную потерю ВСУ

      Россиянам раскрыли простые способы стать энергичнее зимой

      Российские палубные истребители провели учения близ границы стран НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости