Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

НДВ: самые дешевые новостройки в Москве нашлись в районе Некрасовка

Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы составляет 15,7 миллиона рублей, подсчитали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». Там также назвали районы столицы с самыми дешевыми новостройками. С исследованием ознакомилась «Лента.ру».

Средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир комфорт-класса в новостройках, по данным аналитиков. за год выросла на 25,8 процента до 330,8 тысяч рублей. Отмечается, что диапазон средних цен в зависимости от района составляет от 142,5 до 468,7 тысячи рублей. Таким образом, разница составляет более 326 тысяч рублей.

В топ-5 наиболее дешевых районов по стоимости квадратного метра вошли Некрасовка (142,5 тысячи рублей за квадрат), Косино-Ухтомский (163,1 тысячи), Старое Крюково (192,8 тысячи), Северный (206,5 тысячи) и Ховрино (216,9 тысячи). В топ-5 самых дешевых районов по средней стоимости квартир вошли Косино-Ухтомский (9,7 миллиона рублей), Старое Крюково (9,8 миллиона), Алтуфьевский (11,7 миллиона), Южное Бутово (11,8 миллиона) и Северное Медведково (12 миллионов).

Минимальный порог стоимости на первичном рынке квартир комфорт-класса составляет 4,3 миллиона рублей. В основном это небольшие квартиры-студии площадью 16-20 квадратных метров. Самые минимальные бюджеты на первичном рынке встречаются в Косино-Ухтомском районе (4,3 миллиона рублей), Южном Бутово (5,8 миллиона), Молжаниновском районе (6,4 миллиона), Люблино (6,4 миллиона) и Митино (6,7 миллиона).

Ранее эксперты сообщили о том, что в 2024 году новостройки могут плавно подорожать, а цены на готовое жилье ожидает стагнация.

