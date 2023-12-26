Политолог рассказал о возможной реакции украинцев на закон о мобилизации

Политолог Жарихин допустил недовольство украинцев законом о мобилизации

Реакция украинцев на возможный закон о мобилизации окажется крайне негативной. Протестов в стране ждать не стоит, однако число граждан, желающих покинуть Украину, в том числе, за взятки, может увеличиться. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Владимир Жарихин.

«Общественное недовольство будет точно. А вот протесты — вряд ли. Украина — страна, где уже длительное время все протесты подавляются силовыми методами и самым решительным образом. Поэтому каких-то массовых выступлений не будет, все, кто активно выступает против действующей власти, изолируются», — сказал политолог.

По его мнению, свое недовольство украинцы смогут выразить только на кухне, ничего более масштабного ожидать не стоит.

«Будут возмущенно говорить на кухне, будут стремиться уехать из страны. На Украине в этом плане нет ничего невозможного, все зависит от того, кто сколько заплатит. Волна миграции, в принципе, и не останавливалась. В день по 1,5-2 тысячи человек покидают страну», — заметил Жарихин.

Ранее правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Военнообязанные граждане страны будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат. Среди прочих мер, в частности, возможно введение запрета на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями.