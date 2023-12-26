В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

Windows Latest: Windows 11 научили автоматически переустанавливаться

Компания Microsoft добавила в новую операционную систему Windows возможность автоматической переустановки. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Опцию обнаружили в ранней версии Windows 11. Журналисты заметили в «Центре обновления Windows», который расположен в настройках системы, новый раздел. Функция «Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows» позволят выполнить автоматическую переустановку ОС без вмешательства пользователя.

Авторы объяснили, что инженеры Microsoft «научили» операционную систему этой возможности для устранения сбоев и ошибок. Так, при переустановке полностью обновляется система, но остаются приложения, настройки и файлы владельца компьютера.

В текущих версиях Windows выполнить переустановку с сохранением данных можно только с помощью программы Media Creation Tool. По мнению журналистов, новая функция ОС появится в обновлении Windows 11 Moment 5, которое выйдет в феврале-марте 2024 года.

Ранее в корпорации Microsoft заявили о прекращении поддержки платформы Windows Mixed Reality. Кроме того, из операционных систем удалят Mixed Reality Portal и Windows Mixed Reality для Steam VR, а также закроют поддержку продуктов.