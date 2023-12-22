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12:55, 22 декабря 2023Наука и техника

Microsoft закрыла свою VR-платформу

Microsoft закрыла VR-платформу Windows Mixed Reality

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Microsoft заявила о прекращении поддержки платформы Windows Mixed Reality. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители фирмы уведомили пользователей, что платформа виртуальной реальности «устарела и будет удалена в будущей версии Windows». Кроме того, из операционных систем удалят Mixed Reality Portal и Windows Mixed Reality для Steam VR, а также закроют поддержку продуктов.

Платформу виртуальной реальности Microsoft позиционировали как портал для игр, приложений и других возможностей в пространстве альтернативной реальности. По словам журналистов издания The Verge, единственным поддерживаемым продуктом экосистемы остались беспроводные очки смешанной реальности HoloLens 2. Однако они ориентированы на корпоративный сектор, также нет информации о будущей версии устройства.

Windows Mixed Reality была запущена в 2017 году. В рамках проекта до 2021 года корпорация представила несколько гарнитур. По словам журналистов, Microsoft пыталась конкурировать на рынке с такими производителями, как HTC и Oculus.

В начале декабря инсайдеры сообщили, что следующая версия операционной системы от Microsoft выйдет в середине 2024 года. Одной из особенностью Windows 12 окажется глубокая интеграция с ИИ.

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      Андрей Ставицкий
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