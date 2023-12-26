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19:51, 26 декабря 2023Силовые структуры

Росгвардейцы задержали троих россиян за распространение наркотиков в Запорожье

Росгвардия в Запорожье задержала 3 мужчин по делу о распространении наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконном хранении и распространении синтетических наркотиков на территории Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, задержанными оказались уроженцы Астраханской и Самарской областей. По месту их жительства силовики обнаружили свертки с двумя килограммами кристаллического вещества, похожего на мефедрон, а также весы и материалы для фасовки наркотиков. Во время допроса мужчины признались, что приобрели крупную партию запрещенных веществ для дальнейшей перепродажи. Часть приобретенного наркотика уже была расфасована ими на мелкие дозы.

Росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции, а изъятые вещества направили на экспертизу.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с иностранным оружием в Луганской народной республике.

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      Олеся Мицкевич
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