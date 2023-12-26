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08:01, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неочевидной опасности гирлянды

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что мигание гирлянды может спровоцировать припадок. Выпуск, где россиян предупредили о неочевидной опасности новогоднего украшения, доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что в медицине существует специальный тест на определение фоточувствительной эпилепсии. Его суть заключается в том, что перед человеком включают мигающие огоньки. При наличии этого заболевания у человека может случиться припадок.

Специалистка подчеркнула, что подобный эффект может возникнуть и из-за сверкающей гирлянды. Малышева посоветовала переключить украшение в немигающий режим, чтобы не вызывать опасное состояние.

Ранее Малышева и ее соведущие Андрей Продеус, Михаил Коновалов и Герман Гандельман посоветовали россиянам поставить на новогодний стол манго. По словам специалистов, фрукт помогает нормализовать стул, а также содержит вещества, снижающие риск развития рака.

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      Мария Большакова
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