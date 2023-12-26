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18:54, 26 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке участка

Адвокат Кузнецов: при покупке участка запросите его градостроительный план

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке земельного участка, в первую очередь нужно запросить по нему выписку из ЕГРН. Способы обезопасить себя в подобной ситуации россиянам назвал адвокат по земельным делам Денис Кузнецов в беседе с ОСН.

По словам эксперта, наиболее частая проблема, с которой сталкивается покупатель участка, — это невозможность построить на нем дом. Помимо этого, неприятным сюрпризом может стать заболоченность земли, а также наличие под ней скотомогильника.

Юрист предупредил, что с марта 2023 года покупатель может заказать выписку ЕГРН только у самого продавца. В документе будет содержаться информация о всех возможных ограничениях, наложенных на участок: ипотеке, аренде и так далее. При наличии кадастрового номера эти данные можно также будет получить с помощью специальных баз, которые находятся в открытом доступе. В случае если участок покупался, наследовался или был приватизирован, Кузнецов настоятельно рекомендовал попросить документы, на основании которых возникло право на участок, чтобы избежать возможных проблем из-за приватизации недобросовестными владельцами. Помимо этого, адвокат предложил запросить градостроительный план участка, чтобы узнать, не находится ли он в пределах особой или охраняемой зоны.

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«То есть у вас, например, участок может попадать, в охранную зону газа. Это часто встречающаяся проблема для территорий Новой Москвы и Московской области. Иногда целые поселки попадают в охранные зоны, ничего строить там по закону нельзя», — пояснил юрист. Он подчеркнул, что земля должна быть «чистой» юридически и с точки зрения градостроительства, чтобы ее можно было использовать по целевому назначению.

Ранее россиянам назвали признаки опасных сделок с землей.

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      Полина Кислицына
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