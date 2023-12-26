Россиянам раскрыли способ увеличить выручку в два раза

Среднемесячное количество объявлений в VK Рекламе выросло в 15 раз

В 2023 году среднемесячное количество объявлений в VK Рекламе выросло в 15 раз год к году. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

В текущем году на каждый вложенный рубль в продвижение сайтов платформа сгенерировала в 2,6 раза больше покупок, добавлений товаров в корзину, заявок и других целевых действий. Число продаж в мобильных приложениях выросло в 3,6 раза, а выручка интернет-магазинов от рекламы — в два раза.

Отмечается, что лидерами по инвестициям в продвижение на платформе стали компании из электронной коммерции, на втором месте — финансы. Третье место делят отдых и развлечения, недвижимость и товары повседневного спроса. Быстрее других наращивают бюджеты на рекламу бизнесы в категориях спорт и недвижимость.

Количество уникальных рекламных кампаний сайтов росло в течение года в среднем на 62 процента в месяц, инвестиции бизнеса — на 82 процента. На платформе стали продвигаться на 70 процентов больше приложений, чем годом ранее. Активнее всех нарастили количество установок после перехода по объявлениям приложения соцсетей — в 5,2 раза за год.

По итогам года средний показатель выручки, сгенерированной интернет-магазинами с помощью VK Рекламы, вырос почти в два раза. Выше всего он у маркетплейсов — 8,5 рубля на каждый вложенный в рекламу рубль.

Один из самых популярных форматов на платформе — лид-формы. С их помощью пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании — получить готовых к покупке клиентов. За год бизнес увеличил бюджет на продвижение лид-форм в VK Рекламе на 90 процентов. Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75 процентов.