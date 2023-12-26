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18:51, 26 декабря 2023Силовые структуры

Россияне с саперной лопаткой напали на соседей по стойбищу

В Тыве двоих россиян осудили за расправу над соседями по стойбищу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Республике Тыва суд приговорил к 13 и 18 годам колонии строгого режима двоюродных братьев, устроивших побоище на чабанской стоянке. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2021 года около шести утра в местечке Кок-Хонаш двое братьев пришли в юрту соседей по стойбищу и принялись высказывать им претензии из-за спорного участка, после чего один из них начал избивать потерпевших. Второй присоединился к расправе, вооружившись саперной лопаткой. В результате избиения один пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое оказались в больнице.

Следователи возбудили и расследовали дело о покушении на жизнь троих человек.

21 декабря в Волгоградской области задержали пастуха, заколовшего коллегу.

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      Владимир Седов
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