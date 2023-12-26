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18:23, 26 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин с ножевым ранением солгал о несчастном случае ради возлюбленной

Новосибирец с ножевым ранением солгал о несчастном случае ради возлюбленной

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В больнице Новосибирска 37-летний житель заявил полицейским, что упал на нож, чтобы не выдать полиции возлюбленную. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчину госпитализировали из квартиры на улице Твардовского с проникающим колото-резанным ранением. Прибывшим в медучреждении правоохранителям потерпевший рассказал, что травму получил случайно.

Однако полицейские выяснили, что удар мужчине нанесла его 34-летняя сожительница во время конфликта. Подозреваемую задержали, ранее она не была судима. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону районный прокурор избил офицера Росгвардии в кафе.

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      Илона Палей
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