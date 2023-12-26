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16:13, 26 декабря 2023Экономика

Samsung не запустит производство полупроводников в США до выборов президента

Bloomberg: Samsung отложила запуск производства чипов в США на 2025 год

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания Samsung отложила запуск производства на своем заводе в американском штате Техас до 2025 года. Ранее его планировали начать во второй половине 2024 года, пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что с учетом ранее озвученного переноса (также на 2025 год) начала работ на предприятии TSMC, речь идет о неудаче Джо Байдена, которому важно увеличить производства чипов в США в свете предстоящих выборов президента страны. Решения приняты на фоне проблем с экологическими разрешениями и медлительности властей в предоставлении финансовой поддержки, указывается в материале.

Так, администрация Байдена, пообещавшего летом 2022 года 100 миллиардов долларов на поддержку новых заводов по производству полупроводников в США и подписавшего соответствующий закон, с тех пор предоставила лишь один грант на 35 миллионов долларов американскому филиалу британской аэрокосмической компании BAE Systems Plc.

После глобального дефицита полупроводников, начавшегося в 2021 году на фоне пандемии, власти США не только пообещали субсидии американским компаниям, но и ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай, начав так называемую «войну чипов». В ее рамках в конце июня 2023 года Нидерланды также объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить КНР ключевого оборудования для производства чипов.

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      Дмитрий Воронин
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