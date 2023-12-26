Сбер продолжит выдачу льготной ипотеки только от аккредитованных застройщиков

Сбер с 11 января продолжит выдачу госипотеки от аккредитованных застройщиков

С 11 января 2024 года Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только от аккредитованных банком застройщиков. Об этом во вторник, 26 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там сообщили, что соответствующее решение было принято для поддержания клиентов и партнеров. С указанного числа подписание кредитного договора будет возможно лишь при условии субсидирования аккредитованным партнером. «Новые условия применяются к программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT"», — уточнили в банке и объяснили, что реализуемые совместно с застройщиками программы позволят сохранить льготные ставки, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов.

Отмечается, что по заявкам, которые были оформлены до 10 января 2024 года включительно, клиенты банка смогут получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика. Если же выбранный клиентом застройщик не подойдет под новые условия, ипотеку можно будет оформить по базовой программе или же выбрать другой объект из списка включенных в программу субсидирования ЖК.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о будущем льготных программ. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека. «Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заключила Набиуллина.