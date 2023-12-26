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13:26, 26 декабря 2023Россия

Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

Шойгу отметил беспрецедентный уровень поддержки СВО россиянами

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Показатели общественной поддержки специальной военной операции (СВО) находятся на беспрецедентном уровне, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. Фрагмент его выступления приводит РИА Новости.

Благодаря патриотизму и сплоченности народ служит надежной опорой армии, отметил он.

Именно предпринятые в тылу усилия позволили сражающимся на передовой российским войскам завладеть инициативой, добавил Шойгу.

На совещании Шойгу заявил о выполнении главной, по его словам, задачи в зоне СВО в 2023-м году — отражении украинского контрнаступления. «Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны», — сказал глава военного ведомства.

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      Алан Босиков
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