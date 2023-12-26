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17:41, 26 декабря 2023Силовые структуры

Следившего за российским военкором Коцем мужчину осудили

Суд в Москве приговорил к году колонии мужчину, следившего за военкором Коцем

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. По данным следствия, с 4 по 7 ноября Гутаров следил за квартирой семьи Коца, а также попытался обманом узнать у жены военкора сведения о его журналистской деятельности. Собранные данные Гутаров передал соучастнику через мессенджер.

За каждый день слежки мужчина получал по пять тысяч рублей от заказчика с Украины.

Гутарова задержали 8 ноября.

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      Илона Палей
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