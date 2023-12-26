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09:51, 26 декабря 2023Мир

США обсудили способ обмена Гершковича и Уилана

СНБ Белого дома: США обсуждают с третьими странами обмен Гершковича и Уилана
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

США обсуждают с третьими странами способ обмена находящихся в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает телеканал CBS.

«Мы также продолжаем переговоры с третьими странами, пытаясь найти способ добиться их освобождения. (...) Для президента [США Джо] Байдена нет более приоритетной задачи, чем возвращение домой американцев», — сказано в заявлении.

Кроме того, Уотсон напомнила, что Госдепартамент США сделал России значительные предложения по Уилану и Гершковичу, одно из которых Россия якобы отвергла.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что США не прикладывают достаточных усилий для обмена его подзащитного. Видимо, на это влияет какая-то высокая политика, выборы президента США Джо Байдена, предположил он.

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      Виктория Кондратьева
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