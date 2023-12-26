Стало известно наказание для участников массовой оргии в Москве

Суд отправил под арест девятерых участников массовой оргии в Москве

Суд отправил под арест девятерых участников массовой оргии в Москве. Об этом наказании для участников тематической вечеринки сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Как стало известно, шестерым из задержанных в столичной сауне россиян суд присудил по 15 суток за мелкое хулиганство, еще троим — по 12 суток административного ареста. Лишь одной из задержанных присудили административный штраф — участнице вечеринки придется заплатить две с половиной тысячи рублей. Все они были признаны виновными в нарушении административной статьи о мелком хулиганстве.

По итогам мероприятия был задержан 31 человек.

Ранее сообщалось, что причиной задержания участников оргии в сауне стала нецензурная брань, которой они встретили сотрудников полиции, приехавших по жалобе местных жителей. Среди задержанных оказалась актриса сериалов.