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17:38, 25 декабря 2023Россия

Появились подробности закончившейся задержаниями оргии в Москве

Mash: участников массовой оргии в Москве задержали за матерную ругань

Кадр: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Участников массовой оргии в Москве задержали за ругань в общественном месте. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, участники секс-вечеринки были недовольны тем, что сотрудники полиции сорвали мероприятие, и принялись ругаться матом. За это одного из задержанных отправили под арест на 15 суток, еще несколько участников оргии ждут судебных заседаний.

Известно, что всего по итогам полицейского рейда были задержаны более 30 человек.

Как сообщалось ранее, вечеринка проходила в сауне, расположенной на третьем этаже торгового центра на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе. Очевидцы вызвали полицию из-за шума. Правоохранительные органы после приезда обнаружили множество голых людей, контрацептивы и 17 коробок с алкоголем.

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      Марк Леонов
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