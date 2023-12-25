Среди задержанных участников оргии в Москве оказалась актриса сериалов

После массовой оргии в Москве задержали актрису сериала «Прокурорская проверка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщалось ранее, вечеринка проходила в сауне. Очевидцы вызвали полицию из-за шума. Правоохранительные органы после приезда обнаружили множество голых людей, контрацептивы и почти 20 коробок с алкоголем.

По данным издания, кроме «Прокурорской проверки» актриса снималась в таких многосерийных фильмах, как «Москва. Три вокзала» и «Сердце матери». Сообщается, что вместе с другими участниками оргии актриса состояла в тематическом чате. Был ли оформлен на актрису протокол об административном правонарушении, неизвестно.

По итогам мероприятия были задержаны несколько десятков человек.