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18:20, 25 декабря 2023Россия

Среди задержанных участников оргии в Москве оказалась актриса сериалов

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

После массовой оргии в Москве задержали актрису сериала «Прокурорская проверка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщалось ранее, вечеринка проходила в сауне. Очевидцы вызвали полицию из-за шума. Правоохранительные органы после приезда обнаружили множество голых людей, контрацептивы и почти 20 коробок с алкоголем.

По данным издания, кроме «Прокурорской проверки» актриса снималась в таких многосерийных фильмах, как «Москва. Три вокзала» и «Сердце матери». Сообщается, что вместе с другими участниками оргии актриса состояла в тематическом чате. Был ли оформлен на актрису протокол об административном правонарушении, неизвестно.

По итогам мероприятия были задержаны несколько десятков человек.

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