Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

В Подмосковье мужчина на трассе М-2 открыл стрельбу по другим водителям

Водитель на трассе М-2 в Московской области открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, сообщается в Telegram-канале подмосковного управления МВД РФ.

Как уточнили в пресс-службе, накануне, 25 декабря, житель Москвы 1979 года рождения рассказал полиции, что на 25-м километре автодороги М-2 «Крым» стреляет мужчина. По предварительной информации, причиной перестрелки на дороге стал конфликт между двумя водителями. Один из мужчин открыл огонь из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться.

Полицейским удалось задержать нарушителя. Им оказался житель Протвино 2001 года рождения, у которого изъяли охолощенный пистолет. Как отметили в региональном управлении МВД, никто не пострадал. Полиция выясняет детали случившегося.

Ранее в Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов.