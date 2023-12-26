Сжегшие россиянина члены банды получили длительные сроки

В Воронеже суд вынес приговор членам банды, похитившим и сжегшим мужчину

Воронежский областной суд огласил приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому, которые расправились с жителем города Лиски ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2020 года банда похитила 34-летнего мужчину и отвезла в дом одного из фигурантов. Там потерпевшего стали избивать, отобрали у него телефон и потребовали деньги. После этого похитители вывезли мужчину на автомобильную дорогу в Лискинском районе, несколько раз ударили ножом и сожгли.

О причастности фигурантов к преступлению стало известно спустя четыре месяца — один из фигурантов проговорился о преступлении знакомому.

Суд назначил Радихону и Метику 23 года и 19 лет колонии строгого режима. Басинский будет отбывать 5,5 года в колонии особого режима.

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