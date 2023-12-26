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16:10, 26 декабря 2023Путешествия

Таксист в Таиланде выкинул пассажирку из авто в канун Рождества и попал на видео

«Новости Пхукета»: тайский таксист выкинул пассажирку из авто из-за кондиционера

Водитель такси в Таиланде выкинул пассажирку из автомобиля в канун Рождества, 24 декабря, и попал на видео. Кадры публикует издание «Новости Пхукета».

Уточняется, что между девушкой и таксистом произошел конфликт, когда пассажирка попросила мужчину выключить кондиционер. Тот лишь перекрыл поток воздуха в сторону заднего сиденья, но туристку это не устроило. В результате во время остановки на заправке она открыла дверь машины и толкнула ее ногой.

На записи видно, как разозлившийся водитель пытается силой вытащить девушку из автомобиля. Она в это время кричит и зовет на помощь. После случившегося мужчина уехал, однако вскоре был задержан полицией. Ему пришлось извиниться перед пассажиркой. Несмотря на это, никаких санкций к нему не применили.

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      Зарина Дзагоева
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