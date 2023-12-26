Тайвань расширит ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в Россию

Тайвань с 25 января расширит экспортные ограничения против России и Белоруссии

Тайвань с 25 января 2024 года введет новые ограничения на поставки в Россию и Белоруссию товаров высоких технологий, которые расширят на 45 позиций список, включающий в том числе микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры и навигационные системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики острова.

Экономика Тайваня является важным компонентом в глобальной цепочке мировой электронной промышленности. Принятые его властями коррективы коснулись введенного в 2022 году перечня экспортного контроля, который «соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов».

Тайвань присоединился к антироссийским санкциям уже на второй день специальной военной операции на Украине, а в январе 2023 года расширил экспортные ограничения на 52 наименования, в число которых вошли вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и продукция машиностроения.

Также в сентябре прошлого года Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима, который в последние годы и так не применялся из-за коронавирусных ограничений на въезд.