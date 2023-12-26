ЦБ ужесточит контроль за российскими экспортерами

ЦБ вдвое расширит перечень экспортеров, представляющих данные о своих активах

Банк России планирует расширить список мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

В перечень попадут компании, чья экспортная выручка в 2023 году или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит миллиард долларов. В результате изменений список увеличится примерно вдвое. При этом перечень экспортеров, которым будет необходимо отчитываться перед регулятором, публиковаться не будет. Центробанк будет уведомлять компании о включении в список в индивидуальном порядке.

В сообщении регулятора уточняется, что компании будут обязаны предоставлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в зарубежных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.

Президент России Владимир Путин обязал экспортеров с 1 марта раскрывать Банку России данные о валютных активах и обязательствах «дочек», в том числе зарубежных компаний. Изменения позволят более своевременно замечать возникающие дисбалансы, а также более эффективно отслеживать и оценивать равномерность притока и оттока иностранной валюты, отмечал ЦБ.