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20:36, 26 декабря 2023Экономика

ЦБ ужесточит контроль за российскими экспортерами

ЦБ вдвое расширит перечень экспортеров, представляющих данные о своих активах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Банк России планирует расширить список мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте регулятора.

В перечень попадут компании, чья экспортная выручка в 2023 году или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит миллиард долларов. В результате изменений список увеличится примерно вдвое. При этом перечень экспортеров, которым будет необходимо отчитываться перед регулятором, публиковаться не будет. Центробанк будет уведомлять компании о включении в список в индивидуальном порядке.

В сообщении регулятора уточняется, что компании будут обязаны предоставлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в зарубежных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.

Президент России Владимир Путин обязал экспортеров с 1 марта раскрывать Банку России данные о валютных активах и обязательствах «дочек», в том числе зарубежных компаний. Изменения позволят более своевременно замечать возникающие дисбалансы, а также более эффективно отслеживать и оценивать равномерность притока и оттока иностранной валюты, отмечал ЦБ.

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      Мария Грушко
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