Тысячи американцев остались без света из-за индейки

Индейка запуталась в проводах и оставила без света тысячи американцев

Тысячи жителей США остались без света из-за индейки. Внимание на ситуацию обратил New York Post.

По словам местных жителей, популяция диких индеек в Калифорнии постоянно растет, причем птицы на протяжении многих лет нарушают покой людей. Они пожаловались, что пернатые врываются в их дома, врезаются в автомобили и нападают на курьеров и почтальонов.

Инцидент произошел в канун католического Рождества в калифорнийском городе Сакраменто. Дикая индейка влетела в линию электропередачи и запуталась в проводах, в результате чего за несколько часов до праздника без света остались более четырех тысяч домов, а также несколько магазинов и бизнес-центров. При этом местные издания не располагают информацией о том, по какой причине птица врезалась в ЛЭП и выжила ли она после случившегося.

Благодаря слаженной работе нескольких бригад специалистов удалось оперативно устранить все неполадки, и население Сакраменто смогло встретить Рождество без перебоев со светом.

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