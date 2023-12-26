Среда обитания
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17:37, 26 декабря 2023Среда обитания

Тысячи американцев остались без света из-за индейки

Индейка запуталась в проводах и оставила без света тысячи американцев

Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Тысячи жителей США остались без света из-за индейки. Внимание на ситуацию обратил New York Post.

По словам местных жителей, популяция диких индеек в Калифорнии постоянно растет, причем птицы на протяжении многих лет нарушают покой людей. Они пожаловались, что пернатые врываются в их дома, врезаются в автомобили и нападают на курьеров и почтальонов.

Инцидент произошел в канун католического Рождества в калифорнийском городе Сакраменто. Дикая индейка влетела в линию электропередачи и запуталась в проводах, в результате чего за несколько часов до праздника без света остались более четырех тысяч домов, а также несколько магазинов и бизнес-центров. При этом местные издания не располагают информацией о том, по какой причине птица врезалась в ЛЭП и выжила ли она после случившегося.

Благодаря слаженной работе нескольких бригад специалистов удалось оперативно устранить все неполадки, и население Сакраменто смогло встретить Рождество без перебоев со светом.

Днем ранее стало известно, что российский город Краснокаменск в Забайкальском крае погрузился во тьму из-за аварии.

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      Полина Кислицына
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